«Вясна»: новополочанку, оштрафованную за антивоенную акцию на школьной линейке, уже неделю содержат под арестом

Жительницу Новополоцка Анну Тукову, оштрафованную за антивоенную акцию на школьной линейке 1 сентября, уже неделю содержат под арестом, несмотря на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщают наблюдатели правозащитного центра «Вясна».

По информации правозащитников, 8 сентября Тукову повторно осудили за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП) из-за подписки на два «экстремистских» сообщества «Вконтакте». Судья Зинаида Балаболова назначила жительнице Новополоцка 960 рублей штрафа.

Несмотря на решение суда, Тукова уже неделю находится за решеткой, пишет «Вясна». Это противоречит Кодексу об административных правонарушениях, согласно которому на женщину с несовершеннолетним ребенком не могут наложить административный арест (пункт 2 статьи 6.6 КоАП).

По информации правозащитников, на новополочанку составили третий протокол.

1 сентября Анну Тукову заметили на видео с акции на школьной линейке в Новополоцке. Местная жительница вышла с поднятыми руками к выступавшим детям из военно-патриотического клуба. Те были одеты в военную форму и использовали модели оружия. Тогда активистку задержали, писала «Вясна».

Видео с акции на 1 сентября опубликовал канал stranaforlife. Авторы канала утверждали, что таким образом задержанная выступала против войны.