Против осужденного на 18 лет анархиста Дмитрия Дубовского завели новое уголовное дело

Против осужденного на 18 лет колонии по делу о терроризме Дмитрия Дубовского возбудили новое уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Право на восстание» со ссылкой на сестру Юлию. В чем обвиняют Дубовского, неизвестно.

По ее словам, анархиста поместили 29 июля, в день его рождения, в ШИЗО, лишив свидания, которое должно было состояться на следующий день. После 40 дней в изоляторе, его этапировали в Минск и он нашелся в СИЗО №1.

«Сегодня приняли для него передачу, а это значит он снова подследственный», — приводит цитату Юлии телеграм-канал.

Суд в закрытом режиме приговорил Дубовского, Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича и Сергея Романова к срокам от 18 до 20 лет колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

По утверждению обвинения, анархисты купили оружие, 21 октября 2020 года подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз, а через неделю подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД оставили надпись на фасаде.