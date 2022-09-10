«Вясна»: покинувшего Беларусь ксендза Ващука оштрафовали на 320 рублей за изображение «свастики в карикатурной форме»

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал ксендза Андрея Ващука на 320 рублей по обвинению в публичном демонстрировании нацистской символики (статья 19.10 КоАП) за размещение «свастики в карикатурной форме» в телеграм-канале «Реальная Беларусь» в конце февраля, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседание состоялось 9 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как уточняет центр, на суде ксендз отсутствовал, поскольку покинул Беларусь. Об этом сообщил судья, сославшись на данные Госпогранкомитета: «Ващук в пешем порядке ушел в Литву 15 августа».

15 июля ксендза задержали по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), а позже арестовали на 15 суток. 20 июля ксендзу назначили еще 15 суток ареста. Как уточняет «Вясна», основанием стало обвинение в распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

