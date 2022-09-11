СК: из‑за ссоры житель Ждановичей застрелил женщину, поджег дом и покончил с собой

Сотрудники СК приехали на вызов о пожаре в Ждановичах и обнаружили в доме тела с двумя огнестрельными ранениями. Минский районный отдел СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 139), сообщает телеграм-канал ведомства.

В посте говорится, что вечером 10 сентября следственно-оперативная группа обнаружила в пострадавшем от пожара доме тела женщины и 50-летнему мужчины с огнестрельными ранениями.

По предварительной информации ведомства, погибшие употребляли алкоголь в гостях и поссорились. Мужчина застрелил женщину, поджег дом, после чего покончил с собой, пишет СК.

В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия — на 34 секунде ролика появляется кадр с кепкой «Страны для жизни».