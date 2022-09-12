Минобороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах своих приграничных районов

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по территории Армении у границы с Нагорным Карабахом, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Речь идет о территории возле населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. Об обстрелах со ссылкой на местных жителей пишут «Радио Азатутюн» и News.am.

Армянская сторона утверждает, что вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерийские средства, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в «широкомасштабной провокации» и атаке на свои военные объекты на границе, от которой «есть потери среди военнослужащих».

«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой», — говорится в на сайте Минобороны Азербайджана.