Суд приговорил гродненца к 4 годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко и призывам к санкциям

Гродненский областной суд приговорил к 4 годам колонии 52-летнего местного жителя Григория Григу, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Григу задержали 29 сентября по «делу Зельцера» за комментарий о гибели в перестрелке сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и айтишника Андрея Зельцера (статья 130 УК и 369 УК).

Позже ему предъявили обвинение еще по двум статьям — о призывах к санкциями и иным действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).