Осужденный на 8,5 лет колонии Степан Латыпов отбыл 17 суток в ШИЗО

Приговоренный к 8,5 годам колонии житель «Площади перемен» Степан Латыпов в августе отбыл 17 суток в ШИЗО, сообщает инстаграм-аккаунт volny_vozhyk со ссылкой на его письмо.

«Провёл 17 суток в ШИЗО, где размышлял о бренном и занимался спортом каждую ночь. Сейчас в ПКТ, здесь температура выше и дают одеяла», — написал Латыпов.

По словам заключенного, ему практически не приходят письма, а из 15 изданий, на которые он подписался, ему «не принесли и половины».

От ухода за деревьями в резиденции Лукашенко до порезанного в суде горла. Кто такой Степан Латыпов и как его осудили на 8,5 лет колонии

16 августа 2021 года суд Советского района Минска приговорил Латыпова к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

Сам Латыпов в суде не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения. В первый день заседания по делу он попытался порезать себе горло. Минчанин вставил в горло ручку, сказав перед этим: «ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, то будут уголовные дела против родных и соседей». Из суда его на скорой госпитализировали в больницу, а уже 2 июня перевели обратно в СИЗО.

Выступая в суде с последним словом, Латыпов заявил, что во время задержания силовики сильно избили его.

Латыпов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК). Столько же запрашивал для него прокурор.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

«Площадь Перемен» — неофициальное название двора на пересечении улиц Каховская и Червякова в Минске. В августе 2020 года на будке вентиляции подземного гаража в этом дворе появился мурал с портретами звукорежиссеров Влада Соколовского и Кирилла Галанова. Незадолго до президентских выборов 2020 года они включили песню Виктора Цоя «Хочу перемен» на семейном фестивале, куда собирались прийти сторонники Светланы Тихановской. Соколовского и Галанова арестовали, отбыв административный арест, они покинули страну. Мурал несколько раз закрашивали неизвестные, но фреска снова возвращалась на прежнее место, а забор соседней детской площадки жители двора украшали бело-красно-белыми ленточками.

Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».

По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Минчанина задержали 15 сентября на «Площади перемен». 20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.