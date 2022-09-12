Силовики задержали таксиста, который отказался подвозить двух сотрудниц СК

Силовики задержали 37-летнего таксиста, который отказался подвозить двух сотрудниц Следственного комитета, сообщает телеграм-канал «Сводки Центра». Какую статью вменили задержанному, неизвестно.

«Узнав, что клиент сотрудник правоохранительных органов, демонстративно разворачивался и уезжал. Отказывался предоставлять им услуги», — говорит на «покаянном» видео таксист.

Кроме того, мужчина говорит, что прошел регистрацию в чат-боте «План Перамога», в чатах призывал «бить людей сотрудников милиции» и «при себе носить оружие для защиты от правоохранителей».