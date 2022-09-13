Премьер‑министр Армении рассказал о 49 погибших в результате обстрелов на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о 49 погибших в результатет обстрелов на границе, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент интенсивность боевых действий спала, но 1-2 направлениях продолжаются бои», — приводит слова Пашиняна информационное агентство «Арменпресс».

Армянская сторона утверждает, что вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерийские средства, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в «широкомасштабной провокации».