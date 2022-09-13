«Сводки центра»: силовики задержали адвокатов, защищавших фигурантов дела «Революционного действия»

Cиловики задержали адвокатов, защищавших фигурантов дела «Революционного действия», сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра».

По информации канала, адвокатов подозревают в разглашении данных следствия (статья 407 УК).

Вечером МВД выпустило пресс-релиз о задержании двух адвокатов — их показали на видео. Адвокат Антон Гашинский рассказал «Медиазоне», что в ролике МВД — Михаил Макаров и Анастасия Саганович.

По информации ведомства, задержанные передали «экстремистским» телеграм-каналам персональные данные сотрудников ГУБОП, СК, прокуратуры и судей, рассматривавших уголовное дело. Кроме того, говорится в пресс-релизе, защитникам вменяют грубое нарушение порядка (статья 342 УК).

Провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал скриншоты переписки представителя «Анархического черного креста» адвокатом Никиты Дранца Михаилом Макаровым.

Авторы канала утверждали, что адвокаты на протяжении двух лет платно работали на «анархистскую группировку, наиболее радикально проявившую себя в 2020 году», и «выполняли роль связных, передавая информацию между подельниками».

Суд в закрытом режиме приговорил десятерых фигурантов дела «Революционного действия» к срокам от 5 до 17 лет колонии.

Правозащитный центр «Вясна» и телеграм-каналы «АЧК-Беларусь» и «Революционное действие» опубликовали последние слова пятерых фигурантов дела.

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После оглашения приговора силовики задержали правозащитницу Насту Лойко. Суд арестовал ее на 15 суток.

Кроме Лойко на 12 суток арестован Даниил Кошевский, друг одного из фигурантов дела «Революционного действия», также задержанный после приговора. Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска. Кошевского арестовали за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

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Обновлено 17:23. Добавлена информация из канала «Белорусский силовик».

Обновлено 19:43. Добавлена информация из пресс-релиза МВД.