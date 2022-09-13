Украина арестовала имущество беларуских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов
Украина арестовала имущество беларуских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов
13 сентября 2022, 16:28
 
 
 
 
 

Украина арестовала вертолет, части несущих винтов для него, авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество беларуских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

До начала полномасштабной войны имущество привезли на украинские предприятия для ремонта по заказу Минобороны Беларуси, беларуских и российских предприятий, пишет ведомство. В сообщении говорится, что Минфин США применил санкции к одной из беларуских компаний. О каких предприятиях идет речь, неизвестно.

     
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