Украина арестовала имущество беларуских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов

Украина арестовала вертолет, части несущих винтов для него, авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество беларуских и российских предприятий на сумму более 7 миллионов долларов. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.



До начала полномасштабной войны имущество привезли на украинские предприятия для ремонта по заказу Минобороны Беларуси, беларуских и российских предприятий, пишет ведомство. В сообщении говорится, что Минфин США применил санкции к одной из беларуских компаний. О каких предприятиях идет речь, неизвестно.