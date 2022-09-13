Могилевчанина, который хотел присоединиться к полку Калиновского, обвиняют по статье о наемничестве

Гомельский областной суд рассматривает дело могилевчанина Евгения Карпова, обвиняемого по статье о наемничестве (часть 1 статья 361-3 УК), сообщает «Вясна назірае».

По информации правозащитников, Карпов отправил в СБУ письмо с просьбой помочь присоединиться к полку Калиновского. В июне силовики задержали жителя Могилева при попытке пересечь границу.

19 июня — уже после того, как Карпова поместили в СИЗО — суд Центрального района Гомеля оштрафовал могилевчанина на 480 рублей за репосты с «экстремистских» телеграм-каналов (статья 19.11 КоАП), пишет «Вясна назірае».