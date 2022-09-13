Суд приговорил тикток‑блогера lexmask к 3 годам домашней химии

Октябрьского района Минска приговорил тикток-блогера lexmask Алексея Бондаря к 3 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники предполагают, что суд прошел 7 сентября.

7 июня ГУБОП написал о задержании тиктокера за то, что он «хайповал на военном конфликте», а затем «выяснилось, что и сам в августе 2020» участвовал в протестах. Также они написали, что специалисты дадут оценку «публичным высказываниям тиктокера, а также согласию выполнять указания байполицаев». о задержании тиктокера.

О том, что задержана и его жена, силовики сообщили на следующий день. Причиной задержания девушки они назвали регистрацию в плане «Перамога».

На следующий день суд арестовал блогера и его жену на 10 суток.