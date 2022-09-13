Армения обратится к России, Совбезу ООН и ОДКБ из‑за перестрелки с Азербайджаном

Совет безопасности Армении принял решение обратиться за помощью к России, Совбезу ООН и ОДКБ, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Власти Азербайджана и Армении сообщили о погибших и раненых после ночной перестрелки, точное число пострадавших ни одна из сторон пока не называет.

Армянская сторона утверждает, что вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерийские средства, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники.

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в «широкомасштабной провокации».

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Тогда при посредничестве России стороны заключили соглашение о прекращении огня — Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной Нагорно-Карабахской республики.

В августе Минобороны Азербайджана сообщило о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие» и захвате нескольких высот в районе Карабахского хребта. 12 сентября армянская сторона сообщала о ночном обстреле села в Карабахе на границе с Азербайджаном.