Погранслужба Литвы: беларуские пограничники пытались повредить проволочное заграждение, чтобы через него прошли мигранты

11 сентября беларуские пограничники пытались повредить барьер на границе, чтобы через него прошли мигранты, пишет Delfi.lt со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.

На видео, записанном литовскими пограничниками, два человека в камуфляже и балаклавах подходят к проволочному заграждению, несколькими секундами позже к барьеру подходят пятеро мигрантов. Камера, установленная на заграждении, начинает трястись, но рассмотреть, что делают люди в камуфляже, нельзя. Через 30 секунд они вместе с мигрантами отбегают от ограждения в лес, держа в руках кусачки, а с литовской стороны к барьеру подъезжает машина с мигалками.

Нет сомнений в том, что [люди в балаклавах] — это беларуские служащие или их подопечные, пишет Delfi.lt.