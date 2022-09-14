Беларуса обвиняют в разжигании вражды за сбор данных более 16 тысяч госслужащих, силовиков, судей и военных

Генеральная прокуратура направила в Мингорсуд дело против С., обвиняемого в сборе персональных данных «свыше 16 тысяч должностных лиц государственных органов», силовиков, судей и военнослужащих. Об этом ведомство пишет в пресс-релизе.

Ему предъявлено обвинение в умышленных действиях, направленных на разжигание вражды или розни, повлекших тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК).

Прокуратура пишет, что, согласно материалам дела, обвиняемый «не позднее августа 2020 года», находясь в Беларуси и Польше, действовал «по мотивам политической и идеологической вражды в составе организованной преступной группы»

Он «незаконно собрал из различных источников персональные данные и иную информацию о профессиональной деятельности свыше 16 тысяч должностных лиц государственных органов», силовиков, судей и военнослужащих.

Позже он разместил данные более 300 судей «на одном из деструктивных информационных ресурсов для обозрения неопределенному кругу лиц», пишет ведомство.

«При этом С. предоставил доступ к данным сведениям, в том числе в отношении 9 сотрудников органов внутренних дел, членам организованной преступной группы, которая администрировала другие деструктивные телеграм-каналы», — утверждает Генпрокуратура.