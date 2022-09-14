ГПК: польские военные силой вытеснили на беларускую сторону шестерых беженцев из Сирии
ГПК: польские военные силой вытеснили на беларускую сторону шестерых беженцев из Сирии
Кризис на границе
14 сентября 2022, 13:01
 
 
 
 
 

В ночь с 13 на 14 сентября беларуские пограничники нашли шестерых беженцев из Сирии, которых, по утверждению Госпогранкомиета, силой вытеснили на беларускую сторону польские военные. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

По утверждению пограничников, сирийцы рассказали, что поляки «заставили их пересечь границу, при этом избивали ногами и дубинками».

«Многочисленные телесные повреждения у беженцев подтверждают факты бесчеловечного и жестокого отношения со стороны польских "правоохранителей"», — говорится в посте ГПК.

В последнее время вновь участились случаи нелегального пересечения мигрантами беларуской границы со странами Евросоюза. Власти государств периодически обмениваются взаимными обвинениями по поводу поведения в отношении к мигрантам.

     
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