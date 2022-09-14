ГПК: польские военные силой вытеснили на беларускую сторону шестерых беженцев из Сирии

В ночь с 13 на 14 сентября беларуские пограничники нашли шестерых беженцев из Сирии, которых, по утверждению Госпогранкомиета, силой вытеснили на беларускую сторону польские военные. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.
По утверждению пограничников, сирийцы рассказали, что поляки «заставили их пересечь границу, при этом избивали ногами и дубинками».
«Многочисленные телесные повреждения у беженцев подтверждают факты бесчеловечного и жестокого отношения со стороны польских "правоохранителей"», — говорится в посте ГПК.
В последнее время вновь участились случаи нелегального пересечения мигрантами беларуской границы со странами Евросоюза. Власти государств периодически обмениваются взаимными обвинениями по поводу поведения в отношении к мигрантам.