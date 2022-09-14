Провластный канал «Сводки центра» опубликовал видео с задержанными адвокатками Гульковой и Саганович

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал видео с двумя задержанными адвокатками Викторией Гульковой и Анастасией Саганович.

Как утверждают авторы канала, в ГУБОП им рассказали, что адвокатки «пока задержаны в административном порядке за распространение экстремистских материалов».

«По уголовной составляющей, будет принято решение в ближайшее 80 — 120 суток (на такое количество ареста на двоих, нарепостили законники запрещённых ресурсов)», — пишет канал.

В ролике «Сводок центра» Гулькова называет свой возраст и профессию, а затем на камеру говорит, что «осуществила репост экстремистских материалов в телеграме и репост с канала "Вясна"».

Саганович в видео провластного канала отвечает на вопрос силовика за кадром о возбуждении некоего уголовного дела: «Там очень много статей, экстремистской направленности». О чем конкретно идет речь — неизвестно.

К сообщению канала также прилагаются несколько скриншотов. На одном из них видна фотография бюллетеня президентских выборов 2020 года, отправленная в чат-бот инициативы «Голос». Телеграм-канал этой инициативы признали экстремистской в октябре 2021 года.

Ранее днем «Сводки центра» опубликовали «покаянное» видео с задержанным накануне адвокатом Михаилом Макаровым.

«Задержан сотрудниками милиции за то, что сливал данные предварительного расследования экстремистскому формированию "АЧК". Также в ходе обыска установлено, что я участвовал в перекрытии дороги 16 августа 2020 года совместно с моими друзьями Ивашкевич Вероникой и Максимом. Зарегистрировался в августе 2021 года в чат-боте "план Перамога"», — говорил на видео задержанный защитник.

О задержании Макарова и его коллеги Анастасии Саганович стало известно вчера. Они были были одними из защитников фигурантов дела «Революционного действия».

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». До этого один из провластных каналов писал, что против адвокатов возбуждено дело о разглашении данных следствия (статья 407 УК).

По словам Бедункевича, помимо этого силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342 УК) в Минске в августе 2020 года.

«Выполняли роль связных». Что известно о задержании адвокатов по делу «Революционного действия»

Десятерых фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям УК и приговорили к срокам от пяти до 17 лет колонии. По версии следствия, они создали «экстремистское формирование», разжигали вражду и совершили ряд поджогов — в том числе, здания налоговой инспекции в Гомеле. Среди обвиняемых оказались правозащитница из «Вясны» Марфа Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.