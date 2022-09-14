Людмила Гладкая: журналиста Дениса Ивашина приговорили к 13 годам и 1 месяцу колонии по делу о госизмене

Гродненский областной суд приговорил журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщает сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Как добавляет Гладкая, Ивашину также назначили штраф в размере 150 базовых величин. Кроме того, он должен выплатить каждому из девяти потерпевших по делу по 2 000 рублей.

Суд по делу против журналиста был закрытым, подробности процесса неизвестны.

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования