«Сводки центра» опубликовали видео с адвокатом Макаровым; он говорит, что сотрудничал с «АЧК» и вступил в «план Перамога»

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео с задержанным накануне адвокатом Михаилом Макаровым.

«Задержан сотрудниками милиции за то, что сливал данные предварительного расследования экстремистскому формированию "АЧК". Также в ходе обыска установлено, что я участвовал в перекрытии дороги 16 августа 2020 года совместно с моими друзьями Ивашкевич Вероникой и Максимом. Зарегистрировался в августе 2021 года в чат-боте "план Перамога"», — говорит на видео задержанный защитник.

Кроме того, телеграм-канал опубликовал фото Макарова с марша и скриншоты его переписки в том числе с «АЧК». На втором скриншоте с сообщением, получатель которого неизвестен, как утверждается, Макаров делится своими размышлениями о работе силовиков в Столине и Пинске.

О задержании адвоката Михаила Макарова и его коллеги Анастасии Саганович стало известно вчера. Они были были одними из защитников фигурантов дела «Революционного действия».

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». До этого один из провластных каналов писал, что против адвокатов возбуждено дело о разглашении данных следствия (статья 407 УК).

По словам Бедункевича, помимо этого силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342 УК) в Минске в августе 2020 года.

«Выполняли роль связных». Что известно о задержании адвокатов по делу «Революционного действия»

Десятерых фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям УК и приговорили к срокам от пяти до 17 лет колонии. По версии следствия, они создали «экстремистское формирование», разжигали вражду и совершили ряд поджогов — в том числе, здания налоговой инспекции в Гомеле. Среди обвиняемых оказались правозащитница из «Вясны» Марфа Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.