Суд арестовал на 15 суток адвокатов Михаила Макарова и Викторию Гулькову

Суд Фрунзенского района Минска арестовал на 15 суток адвокатов Михаила Макарова и его жену, защитницу Викторию Гулькову, сообщил «Медиазоне» друг их семьи.

Гулькова была задержана вместе с мужем 13 сентября. Ее фамилия также фигурировала в скриншотах, опубликованных провластным телеграм-каналом «Белорусский силовик». Вероятно, Гулькову и Макарова осудили за распространение экстремистских материалов (19.11 КоАП).

О судьбе задержанной адвокатки Анастасии Саганович ничего неизвестно.

О задержании адвоката Михаила Макарова и его коллеги Анастасии Саганович стало известно вчера. Они были были одними из защитников фигурантов дела «Революционного действия». С Макаровым также была задержана его жена Виктория Гулькова.

«Сводки центра» опубликовали видео с адвокатом Макаровым; он говорит, что сотрудничал с «АЧК» и вступил в «план Перамога»

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные Макаров и Саганович разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». До этого один из провластных каналов писал, что против адвокатов возбуждено дело о разглашении данных следствия (статья 407 УК).

По словам Бедункевича, помимо этого силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342 УК) в Минске в августе 2020 года.

Десятерых фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям УК и приговорили к срокам от пяти до 17 лет колонии. По версии следствия, они создали «экстремистское формирование», разжигали вражду и совершили ряд поджогов — в том числе, здания налоговой инспекции в Гомеле. Среди обвиняемых оказались правозащитница из «Вясны» Марфа Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.