Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанной экскурсоводкой Оксаной Манкевич

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанной экскурсоводкой Оксаной Манкевич из Минска.

Авторы канала пишут, что она «вбивала в головы гостей нашей столицы исключительно свою версию исторических событий»

В ролике канала Манкевич на камеру рассказывает, что в августе 2020 года «участвовала в массовых мероприятиях: выходила на дорогу с бело-красно-белым флагом, чем препятствовала дорожному движению».

В конце января 2021 года Манкевич задержали в Минске во время экскурсии. Ее и всю тургруппу обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). По версии обвинения, экскурсоводка принимала участие в мероприятии, на которое Мингорисполком не выдавал разрешения. Тогда ей назначили 15 суток ареста.

В ноябре того же года Манкевич арестовали на 15 суток за «неподчинение сотруднику милиции» (статья 24.3 КоАП), который заказал ей экскурсию на 2 ноября на площади Свободы, однако на месте встречи задержал ее.

Позже экскурсоводка рассказала, что на выходных ей звонил молодой человек, который представился Алексеем и заказал экскурсию для своей девушки. На месте к ней подошел силовик, который показал удостоверение и предложил пройти с ней в ГУБОПиК.

По словам Манкевич, в ГУБОПиК ее попросили разблокировать телефон, но ничего в нем не нашли. Тогда ей предложили записать видео с раскаянием, но она отказалась, так как «не поняла, в чем нужно каяться». После этого дома у женщины провели обыск, а ее отвезли в Центральное РУВД.

Оксана Манкевич — аттестованный гид, на ее сайте среди экскурсий по Беларуси есть и направление по историческому центру Минска: от площади Свободы до проспекта Независимости и возле площади Независимости.