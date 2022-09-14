«Вясна»: против гомельского журналиста Евгения Меркиса возбудили дело о призывах к причинению вреда нацбезопасности

В Гомеле задержали журналиста и краеведа Евгений Меркиса. Он находится в изоляторе временного содержания, пишет телеграм-канал «Штодзень».

Задержание произошло 13 сентября, но при каких обстоятельствах и за что — неизвестно. Также неясно, прошел ли уже суд над журналистом.

Как позже сообщил правозащитный центр «Вясна», днем 14 сентября дома у отца Меркиса прошел обыск по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 1 статьи 361 УК). По версии правозащитников, самого журналиста задержали по этому делу.

Обновлено в 14:46. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна» об обыске у отца Евгения Меркиса.