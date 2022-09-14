«Вясна»: жена журналиста Дмитрия Лукши проходит обвиняемой по делу о дискредитации Беларуси и грубом нарушении порядка

Жена журналиста государственного казахстанского канала «Хабар 24» Дмитрия Лукши Полина Половинко, так же, как и ее муж, находится под стражей в минском СИЗО №1 по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет центр, Половинко задержали 2 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Самого Лукшу беларуские силовики задержали 11 марта. По информации правозащитников, причиной для задержания стал его «последний сюжет» на казахстанском канале. В интернет-кэше сохранился материал от 6 марта, который сделал журналист: в нем описывается роль Беларуси в войне против Украины.

Ранее Лукша работал в «Белтелерадиокомпании», вел программу «Зона Х».