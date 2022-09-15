Пятеро участников перфоманса с сожжением чучела Лукашенко получили сроки от 1,5 до 3 лет лишения свободы

Суд Московского района Минска вынес приговор пятерым минчанам, обвиняемым в перформансе с сожжением чучела Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясны».

Судья Сергей Кацар признал их виновными в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Он приговорил Илью Давыденко к 3 годам колонии, Марину Маркевич — к 2,5 годам лишения свободы, Анну Киселеву, Виктора Химарода и Максима Мацулевича — к 1,5 годам.

Илья Давыденко и Марина Маркевич также признаны виновными в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в одном из маршей.

Все обвиняемые в суде признали свою вину, отмечает «Вясна», но никто из них не сделал этого на первых допросах. Доказательствами по делу послужили в том числе фотографии с камеры Ильи Давыденко.

«Минсктранс» предъявил обвиняемым иск на 15 тысяч беларуских рублей.