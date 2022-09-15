Силовики задержали пятерых минчан, которые вывесили на дом бело‑красно‑белый и украинский флаги

Силовики задержали пятерых минчан, которые вывесили бело-красно-белый флаг и флаг Украины на 19-этажном доме по улице Леси Украинки, сообщает МВД. По какой статье задержаны жители столицы, не уточняется.

Среди задержанных мужчины и женщины в возрасте от 35 до 51 года. По словам начальника Центрального РУВД Минска Виталия Семенцова, все они состояли в «экстремистских» телеграм-каналах, общались между собой в районных чатах.

Ведомство утверждает, что «протестную акцию» организовала минчанка Виктория, которая проживает за рубежом.

«Она через мессенджеры подобрала исполнителей, которым давала указания. Ей же отправлялись фотоотчеты о проделанной работе для дальнейшего размещения на экстремистских ресурсах», — рассказал Семенцов.

Ведомство утверждает, что информация об акции им пришла в чат-бот.