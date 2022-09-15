Мининформ ограничил доступ к «Зеленому порталу»

Со вчерашнего дня в Беларуси перестал открываться сайт «Зеленый портал», сообщила в своем телеграм-канале команда проекта.

При попытке зайти на сайт появляется заглушка о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформа.

«Что стало причиной такой блокировки, нам неизвестно. Признаться честно, даже и неинтересно узнать. Потому что в "стране не до законов" министерство информации может делать все, что пожелает со всеми, с кем пожелает», — говорится в канале «Зеленого портала».

Для пользователей из-за рубежа сайт по-прежнему доступен.

«Зеленый портал» — информационный ресурс, который пишет об экологии и охране природы.