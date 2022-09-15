Журналист и собственник «Кальянной №1» в Минске Иван Муравьев находится в СИЗО по уголовному делу

Журналист и бизнесмен Иван Муравьев находится в СИЗО-1 в Минске по уголовному делу, сообщил в фейсбуке глава инициативы @by_сulture Сергей Будкин.

По информации «Нашай Нівы», Муравьеву инкриминируют участие в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК).

Иван Муравьев — беларуский журналист и бизнесмен. Ему принадлежит «Кальянная №1» в Минске. Муравьева задержали 1 сентября — сотрудники СК пришли прямо в его кальянную.

В августе 2020 года Муравьева задерживали в Шклове, когда тот работал над программой «Давайте разбираться» для телеканала «Белсат».