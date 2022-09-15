Минздрав принял решение о приостановке деятельности клиники «Мерси», владелицей которой является подруга Лукашенко

Коллегия Минздрава принял решение о приостановке деятельности клиники «Мерси», занимающейся эндопротезированием, сообщает пресс-служба министерства.

Деятельность клиники будет приостановлена с 26 сентября «до устранения выявленных нарушений», говорится в сообщении.

Минздрав обнаружил в клинике нарушения лицензионных требований, факты невыполнения клинических протоколов, нарушения медосмотров, оказания неотложной медпомощи и санитарных норм.

«Указанные нарушения в клинике "Мерси" могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда", — считают в министерстве.

По данным Беларуского расследовательского центра, клиника «Мерси» принадлежит подруге Виктора Лукашенко Людмиле Неронской. Журналисты выяснили, что «дело ортопедов», в ходе которого задержали 35 врачей, помогло бизнесу Неронской — «Мерси» стала единственной клиникой в Беларуси, которая продолжила устанавливать устанавливать импортные протезы, но по цене в три раза дороже, чем раньше их делали в государственных больницах.

В государственных же больницах с такими протезами больше не работают, поскольку из-за «дела ортопедов» медучреждения подверглись внеплановым проверкам, а у некоторых даже приостановили лицензию, объясняли расследователи.