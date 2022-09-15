В Гомеле экоактивиста приговорили к 2 годам колонии за передачу информации о передвижении военной техники в «Беларускі Гаюн»

Гомельский областной суд приговорил экоактивиста Павла Ноздрю к 2 годам колонии за передачу информации группе мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Людмила Гринько признала Ноздрю виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-1 УК). Согласно обвинению, гомельчанин прислал в «Беларускі Гаюн» информацию о перемещении российских войск в Мозыре.

Как пишут правозащитники, силовики задержали Ноздрю 11 мая. Он — представитель инициативы «Зеленый дозор» в Мозыре, организатор экологических акций в городе и один из сооснователей партии «Беларуская Хрысціянская дэмакратыя».