Осужденной активистке Полине Шарендо‑Панасюк назначили очередное наказание в ШИЗО; она проведет там 60 суток

Активистке Полине Шарендо-Панасюк продлили срок в штрафном изоляторе на 10 суток, сообщил ее муж Андрей Шарендо.

За какое нарушение ей вновь назначили наказание, неизвестно.

Активистка «Европейской Беларуси» проведет в изоляторе 60 суток подряд, уточнил супруг. Кроме того, адвокат не может попасть к ней уже три месяца.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.