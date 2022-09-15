Лукашенко подписал указ, предоставляющий украинцам права «наравне с беларускими гражданами»
Лукашенко подписал указ, предоставляющий украинцам права «наравне с беларускими гражданами»
15 сентября 2022, 20:28
 
 
 
 
 

Александр Лукашенко подписал новую редакцию указа от 2014 года «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», сообщает пресс-служба политика.

Старая версия указа распространялась на беженцев с Донбасса, а новая действует для всех граждан Украины.

«Указ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — говорится в пресс-релизе.

Документ дает право на:

  • получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях оплаты;
  • доступное медобслуживание;
  • получение детских пособий и пенсий.

    • Кроме того, граждан Украины освобождают от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Беларуси, выдачу разрешения на временное проживание и рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси.

    Согласно указу, наниматели, привлекающие украинцев на работу, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу спецразрешения на работу, получение разрешения на привлечение в Беларусь иностранцев и однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранцев.

     
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