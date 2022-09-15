Автомобиль Владимира Зеленского попал в аварию Киеве

Машина президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, сообщил в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Он написал, что в аварию попало несколько машин: легковушка врезалась в автомобиль с Зеленским и сопровождающий его кортеж. Президент серьезно не пострадал, а водителю легковой машины вызвали скорую.

«Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали машине скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители», — написал Никифоров.