Витебский суд приговорил бывшего сотрудника железной дороги к 15 годам колонии по обвинению в подготовке теракта

Витебский областной суд приговорил 50-летнего экс-сотрудника витебского отделения «Беларускай чыгункi» Сергея Коновалова к 15 годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин по обвинению в подготовке теракта, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Коновалова признали виновным в возбуждении вражды (часть 1 статьи 130 УК), приготовлении к теракту (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК) и умышленном приведении путей сообщения в негодность (часть 4 статьи 309 УК).

Суд по делу был закрытым, потому подробности обвинения неизвестны.

Как пишут правозащитники, Коновалова задержали 6 марта 2022 года — по версии МВД, он планировал вывести из строя системы, отвечающие за безопасность движения.