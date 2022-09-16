Священника Владислава Богомольникова перезадержали и арестовали на 15 суток

Суд арестовал минского священника Владислава Богомольникова на 15 суток, сообщает «Хрысціянская візія». По информации канала, основанием послужил репост материала СМИ, признанным экстремистким (статья 19.11 КоАП).

Иерея задержали 31 августа сотрудники ГУБОПиК, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», писали его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви.