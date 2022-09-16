Суд приговорил 19‑летнего активиста Арсения Дедка к 3 годам химии

Суд Советского района Минска приговорил 19-летнего молодежного координатора общественной кампании «Европейская Беларусь» Арсения Дедка к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает сотрудница издания «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

В апреле ГУБОП отчитался о задержании активиста. В ведомстве его назвали родственником анархиста Николая Дедка. «Медиазона» выяснила, что Арсений Дедок приходится Николаю Дедку четвероюродным братом.

На "покаянном" видео причиной задержания Дедок назвал участие в «массовых беспорядках, в том числе с перекрытием дорожного движения» в 2020 году. По словам активиста, в 2020 году он находился в районе универсама «Рига», где «в тот момент возводились баррикады». Он добавил, что регистрировался в чат-боте плана «Перамога».