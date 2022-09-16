Управляющий минского бара «Граффити» сообщил о его закрытии

Минский бар «Граффити» прекращает свою работу, сообщил его управляющий Ник Моторин в инстаграме.

«Эпоха идет отдыхать. Спасибо огромное всем людям. Вы — наше сердечко. Это было здорово. 23», — написал он.

Бар «Граффити» был открыт в 1999 году. За время его работы в заведении успели выступить известные беларуские музыканты: «Крама», Neuro Dubel, «Разбiтае сэрца пацана». В 2021 году заведение уже объявляло о закрытии, однако вскоре бар возобновил работу.