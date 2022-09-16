Генеральный прокурор самопровозглашенной ЛНР погиб при взрыве

Генеральный прокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на канал «112».

«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — сказал собеседник из экстренных служб Луганска агентству «Интерфакс».

Ранее о взрыве в центре Луганска написали РИА «Новости».