Cиловики задержали владельца минского клуба «Мулен Руж»

Cиловики отчитались о задержании владельца минского клуба «Мулен Руж» Бахши Ганбарова. «Покаянное» видео появилось в телеграм-канале «Сводки Центра», имя назвало издание «Наша Ніва». По какой статье задержан бизнесмен, не уточняется.

На видео Ганбаров говорит о том, что приезжал на Минский тракторный завод в 2020 году. В это время около проходной завода проходили протесты.

На видео показан бюллетень президентских выборов 2020 года, в котором поставлена галочка за Тихановскую и личная переписка в телеграме, в которой с неизвестным пользователем обсуждается помощь Азербайджана Украине.