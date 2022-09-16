Cиловики задержали владельца минского клуба «Мулен Руж»

Cиловики отчитались о задержании владельца минского клуба «Мулен Руж» Бахши Ганбарова. «Покаянное» видео появилось в телеграм-канале «Сводки Центра», имя назвало издание «Наша Ніва». По какой статье задержан бизнесмен, не уточняется.
На видео Ганбаров говорит о том, что приезжал на Минский тракторный завод в 2020 году. В это время около проходной завода проходили протесты.
На видео показан бюллетень президентских выборов 2020 года, в котором поставлена галочка за Тихановскую и личная переписка в телеграме, в которой с неизвестным пользователем обсуждается помощь Азербайджана Украине.
раз упоминалось контрнаступление Украины в итоговых программах на беларуском ТВИсточники: ОНТ, «Беларусь 1» и СТВ