Провластный канал сообщил о возбуждении против гродненца уголовного дела за надписи на стенах в поддержку Украины

Провластный телеграм-канал «Обратная сторона» сообщил о задержании 34-летнего жителя Гродно и возбуждении против него уголовного дела о порче имущества (статья 341 УК).

По утверждению авторов канала, всего гродненцу вменяют около 10 надписей на стенах домов и остановок в районе улиц Белые Росы и Лиможа в Гродно. На приложенных к посту фотографиях видны сделанные черным баллончиком надписи «Слава полку Азов», «Украина прости», «Смерть кацапам» и «Мне стыдно, что я беларус».

В опубликованном «Обратной стороной» видео задержанный рассказывает, что оставил надписи, поскольку «выпивший был, какой-то ролик посмотрел».