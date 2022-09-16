БАЖ: за последние три дня силовики провели пять обысков у региональных журналистов

За последние три дня силовики провели пять обысков у журналистов и задержали как минимум одного сотрудника регионального издания, сообщает Беларуская ассоциация журналистов.
Также, по информации БАЖ, восемь журналистов вызвали в милицию на допрос.
«Более подробную информацию, к сожалению, мы пока сообщить не можем», пишет организация.
Ранее днем суд арестовал комментатора матчей АБФФ и журналиста «Прессбола» Андрея Ильеню на 10 суток.
раз упоминалось контрнаступление Украины в итоговых программах на беларуском ТВИсточники: ОНТ, «Беларусь 1» и СТВ