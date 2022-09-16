Оператора «Страны для жизни» Артема Сакова поместили в ПКТ на четыре месяца

Приговоренного к 16 годам колонии оператора «Страны для жизни» Артема Сакова поместили в ПКТ шкловской колонии на четыре месяца за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, Сакова поместили в ПКТ еще 19 августа, однако его близким стало известно об этом только сейчас. Каким именно образом Саков нарушил распорядок — не уточняется.

14 декабря суд в Гомеле приговорил блогера и политика Сергея Тихановского к 18 годам колонии. Проходившего с ним по одному делу политика Николая Статкевича суд наказал 14 годами колонии, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика и автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича— 15 годами.

Оператор «Страны для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта, россиянин Дмитрий Попов, получили по 16 лет колонии.