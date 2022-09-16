БАЖ: главного редактора «Бобруйского курьера» арестовали на 15 суток

Суд арестовал главного редактора «Бобруйского курьера» Анатолия Санотенко на 15 суток, сообщает Беларуская ассоциация журналистов со ссылкой на сотрудников местных изданий.

Причины и подробности задержания неизвестны, равно как и дата назначения ареста.

Как пишет БАЖ, неделю назад Санотенко перестал выходить на связь после того, как ушел на отдых. Вечером 15 сентября с его аккаунта поступил ответ на один из вопросов, однако уверенности в том, что отвечал именно Санотенко нет, рассказала БАЖ бобруйская журналистка. На предложение созвониться с аккаунта Санотенко ответили отказом.