Бывшего сотрудника ОНТ Дмитрия Семченко арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве

Суд арестовал задержанного накануне бывшего сотрудника ОНТ Дмитрия Семченко на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), а его жену Юлию оштрафовал на 960 рублей за «репосты из "экстремистских каналов"», сообщает правозащитный центр «Вясна»

За что именно судили Семченко и по какой статье оштрафовали его жену — не уточняется.

15 сентября о задержании семейной пары сообщила сама Юлия Семченко в своем инстаграме.

«Нас сегодня с Димой задержали. Я уже дома и без связи, телефон забрали, завтра у меня суд по административной статье за репост. Диму не отпустили», — написала она.

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста