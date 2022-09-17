Прокурор запросил 6 лет колонии для двоюродного брата Павла Латушко

Гособвинитель запросил 6 лет колонии для двоюродного брата политика Павла Латушко Анатолия Латушко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

16 сентября на заседании в суде Центрального района Минска прокурор запросил для Латушко 6 лет колонии. Еще двум обвиняемым, проходящим с ним по одному делу — Лилии Ананян и Елене Малиновской — 3 и 4 года колонии соответственно.

Согласно обвинению, в 2021 году фигуранты дела неоднократно повредили «из хулиганских устремлений» имущество нескольких предприятий на сумму более 3 000 рублей, в том числе нанося надписи и рисунки (часть 2 статьи 339 УК); препятствовали участию в Конституционном референдуме «путем изготовления и размещения листовок, с призывами к срыву референдума» (часть 2 статьи 191 УК); сожгли госфлаг и записали это на видео (статья 370 УК).

Кроме этого, Латушко вменяют незаконные действия в отношении персональных данных (часть 3 ст. 203-1 УК) и грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Анатолия Латушко задержали в февраля 2022 года.

Павел Латушко — представитель Объединенного переходного кабинета по транзиту власти, член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления. В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).