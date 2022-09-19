Гродненский музыкант Игорь Банцер вышел на свободу после 45 суток ареста. Об этом «Медиазоне» сообщили его близкие.

На музыканта составили три протокола за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), по каждому суд назначил ему по 15 суток ареста.

По словам близких, сейчас Банцер «находится в тяжелом моральном и физическом состоянии».

Музыканта задержали 4 августа в Гродно. Силовики выломали двери в квартиру, задержали музыканта и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — говорили родные активиста.

На следующий день в провластном телеграм-канале «Сводки центра» появилось видео задержания. Авторы телеграм-канала утверждали, что против музыканта могут возбудить дело о разжигании вражды (статья 130 УК).

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии. 17 декабря Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.

Историю Игоря Банцера можно послушать в нашем подкасте «Химия».