Суд в Гродно приговорил к 6 годам колонии 70‑летнего жителя Несвижа, внесенного в «список террористов»

1 сентября суд Ленинского района Гродно приговорил 70-летнего жителя Несвижа Василия Демидовича к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Юрий Казакевич признал пенсионера виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК).

Согласно обвинению, с сентября 2021 года по январь 2022 года Демидович писал в чате «Карателей Беларуси» оскорбительные комментарии о Лукашенко, представителях власти и судье, а также комментарии, содержащие «призывы, желание, заинтересованность и готовность к созданию вооруженных формирований, направленных на причинение вреда».

Правозащитники перечисляют несколько комментариев, оставленных пенсионеров в чате: «Пока рабочего движения нет», «Нужна всеобщая стачка по всей стране», «Жду в Беларуси вооруженные силы НАТО», «Опять очередной колхозан и ябатька», «долбаный москаль».

Во время допроса Демидович рассказал, что раскаивается и жалеет о содеянном, передает «Вясна».

Пенсионер должен заплатить потерпевшим 32 000 рублей компенсации морального ущерба.

В конце июня КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.