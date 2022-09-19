Активистке «Европейской Беларуси» Елене Лазарчик присудили 8 лет колонии

Могилевский областной суд приговорил активистку «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик к 8 годам колонии, сообщает «Вясна».

Ее судили по делам об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и участии в протестах (статья 342 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Лазарчик задержали 30 декабря, а 7 января перевели в СИЗО, где и предъявили обвинение.

22 июля КГБ внес активистку в «список террористов».

В сентябре 2020 года журналистка Ирина Халип сообщала, что шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя передали в приют, пока Лазарчик была задержана.

«Возили какими-то кругами, завезли в какую-то непонятную ментовку. Когда выходила, было темно. Естественно, в школу я не попала, маленького с продленки забрать не смогла из-за того, что меня арестовали», — говорила активистка.

Директор приюта Марина Станкевич рассказывала свою версию случившегося агентству «Минск-Новости». По ее словам, ребенка у матери никто не отнимал — «его временно отправили в приют, чтобы обеспечить безопасную среду».

19 сентября сына Лазарчик отдали из приюта. Кроме него у активистки есть еще четыре ребенка, писало «Минск-Новости».