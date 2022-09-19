Гендиректор украинского поставщика металла «Метинвест Холдинг» сообщил о ликвидации ее филиала в Беларуси

Владелец мариупольских комбинатов «Азовсталь» и ММК имени Ильича «Метинвест Холдинг» ликвидирует свои сбытовые структуры в Беларуси и России. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на интервью гендиректора компании Юрия Рыженкова.

По его словам, решение о ликвидации беларуской компании «Метинвест Дистрибуция» и российской «Метинвест Евразия» было принято 24 февраля.

«Там есть операционные команды, которым даны инструкции по ликвидации», — рассказал Рыженков.

Он добавил, что в группе работали топ-менеджеры, менеджеры, специалисты, которые были гражданами Беларуси или России — после 24 февраля «большая часть из них или были уволены, или уволились сами».

«Метинвест Холдинг» — крупный поставщик металла, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову.