Умер бывший начальник СИЗО №1 на Володарского в Минске Олег Алкаев

Бывший начальник СИЗО-1 в Минске Олег Алкаев умер в возрасте 69 лет, сообщает «Наша Ніва» с ссылкой на его друга. Предположительно причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олег Алкаев руководил СИЗО №1 на Володарского в Минске пять лет — с 1996 по 2001 год. В 2001 году он заявил, что беларуские власти могут быть причастны к исчезновению и предполагаемому убийству белорусских политиков-оппонентов Лукашенко: Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского. Он утверждал, что смог вывезти книгу учета выдачи оружия, в которой зафиксировано, что в дни, когда исчезали эти люди, он передал расстрельный пистолет в распоряжение главы МВД.

После отъезда из Беларуси он жил в Германии.

В 2006 году Алкаев выпустил книгу «Расстрельная команда». Журналисты часто обращались к нему при подготовке материалов о смертной казни в Беларуси.